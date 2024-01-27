Кременева фекла тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кременева фекла тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кременев тимофей иванович

Мать: Кременева татьяна васильевна

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