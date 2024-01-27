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Кременева фекла тимофеевна
Кременева фекла тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Пол
Женский
Отец
Кременев тимофей иванович
1750 г.р.
Мать
Кременева (Фремова) татьяна васильевна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Кременев тимофей иванович
Мать:
Кременева татьяна васильевна
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