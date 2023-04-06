(Карпушкина) Варвара Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карпушкина) Варвара Савельевна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Карпушкин Савелий Евдокимович

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.01.1911

Муж: Наумов - Жит/д/ков (св. О Рож. 13.03.37) Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Наумов - Жит/д/ков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков (св. О Рож. 13.03.37) Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков (св. О Рож. 13.03.37) Андрей Никонорович

Смерть
Неизвестно
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