(Карпушкина) Варвара Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Карпушкин Савелий Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1911
Рождение ребёнка
20.07.1913
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков (св. О Рож. 13.03.37) Андрей Никонорович
Смерть
Неизвестно