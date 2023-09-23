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Кудрявцов Тит Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Кудрявцов Иван Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1858

Дочь: Кудрявцова Мария Титовна

Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.02.1860

Жена: Кудрявцова Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1861

Сын: Кудрявцов Алексей Титович

Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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