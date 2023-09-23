Кудрявцов Тит Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Кудрявцов Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1858
Дочь: Кудрявцова Мария Титовна
Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна
Бракосочетание
03.02.1860
Рождение ребёнка
07.03.1861
Сын: Кудрявцов Алексей Титович
Мать ребёнка: Кудрявцова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно