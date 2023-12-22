Илющенко (Рыженко) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1883 ст.
Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.
Отец ребёнка: Илющенко Иван Васильев
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.
Дочь: Колесникова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Илющенко Иван Васильев
Смерть
Неизвестно