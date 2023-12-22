Илющенко (Рыженко) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илющенко (Рыженко) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1883 ст.

Муж: Илющенко Иван Васильев

Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.

Сын: Илющенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Илющенко Иван Васильев

Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.

Дочь: Колесникова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Илющенко Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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