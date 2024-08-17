Жирова Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирова Анна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Тихон Акимов

Отец ребёнка: Жиров Акимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиров Акимов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Жиров Наль Акимов

Отец ребёнка: Жиров Акимов

Смерть
Неизвестно

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