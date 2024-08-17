Жирова Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиров Тихон Акимов
Отец ребёнка: Жиров Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жиров Акимов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Жиров Наль Акимов
Отец ребёнка: Жиров Акимов
Смерть
Неизвестно