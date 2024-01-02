Нехорошев Дементий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Нехорошев Марк Иванович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Нехорошев Борис Дементьевич
Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Нехорошев Яков Дементьевич
Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Нехорошев Алимпий Дементьевич
Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Нехорошев Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Нехорошев Фёдор Дементьевич
Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1790