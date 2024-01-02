Нехорошев Дементий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошев Дементий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Нехорошев Марк Иванович

Мать: Нехорошева Алёна Акимовна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Нехорошев Борис Дементьевич

Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Нехорошев Яков Дементьевич

Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Нехорошев Алимпий Дементьевич

Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Нехорошев Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Нехорошев Фёдор Дементьевич

Мать ребёнка: Нехорошева Акулина Артамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Акулина Артамоновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1790
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