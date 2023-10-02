Букин Иван Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Букин Севастьян Сафонов
Мать: Букина Феодора (?)
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Букина Катерина
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Фросинья Ивановна
Мать ребёнка: Букина Катерина
Работа или профессия
Между 1846 и 1850
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно