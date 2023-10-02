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Букин Иван Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Букин Севастьян Сафонов

Мать: Букина Феодора (?)

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Букина Катерина

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Фросинья Ивановна

Мать ребёнка: Букина Катерина

Работа или профессия
Между 1846 и 1850
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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