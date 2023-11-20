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(Ickert) Franciszek Xawery

Место рождения

Błenna

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ickert Augustyn

Мать: Ikkert Rosalia

Błenna
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