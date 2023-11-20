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(Ickert) Franciszek Xawery
(Ickert) Franciszek Xawery
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Древо
Место рождения
Błenna
Дата рождения
1861
Пол
Женский
Отец
Ickert Augustyn
1841 г.р.
Мать
Ikkert (Weber) Rosalia
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Ickert Augustyn
Мать:
Ikkert Rosalia
Błenna
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