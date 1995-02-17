Дуксин Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.06.2020
Жена: скрыто настройками приватности
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.2022
Дочь: Дуксина Ария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности