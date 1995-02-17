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Дуксин Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.06.2020

Жена: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.2022

Дочь: Дуксина Ария Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности