Мингазиева (Кручева) Хумайра Миннибаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингазиева (Кручева) Хумайра Миннибаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1918

Дата смерти

02.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1918

Отец: Кручев Миннибай Абдрафиков

Мать: Фаиза

Бракосочетание
14.02.1941

Муж: Мингазиев Губай Ирмухаметович

Рождение ребёнка
25.06.1943

Дочь: Мингазиева Альфрида Губаевна

Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мингазеев Ренат Губаевич

Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мингазеев Радик Губаевич

Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мингазиев Абдулла Губаевич

Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мингазиева Веннера Губаевна

Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович

Смерть
02.03.2007
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