Мингазиева (Кручева) Хумайра Миннибаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1918
Дата смерти02.03.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1918
Отец: Кручев Миннибай Абдрафиков
Мать: Фаиза
Бракосочетание
14.02.1941
Рождение ребёнка
25.06.1943
Дочь: Мингазиева Альфрида Губаевна
Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мингазиев Абдулла Губаевич
Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мингазиева Веннера Губаевна
Отец ребёнка: Мингазиев Губай Ирмухаметович
Смерть
02.03.2007