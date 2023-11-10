Капанин Феоктист Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти12.10.1872
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Капанин Савелий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Капанин Егор Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капанин Кузьма Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капанин Михаил Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капанин Илья Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.10.1872