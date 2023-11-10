Капанин Феоктист Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капанин Феоктист Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

12.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Капанин Савелий

Мать: Капанина Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Капанин Егор Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капанин Кузьма Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капанин Михаил Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капанин Илья Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.10.1872
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