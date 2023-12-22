Артемова Варвара Филипповна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Артемов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Артемов Андрей Артемович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Артемова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Артемов Андрей Артемович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Артемова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Артемов Андрей Артемович
Рождение ребёнка
1835
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артемов Андрей Артемович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855