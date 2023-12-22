Артемова Варвара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемова Варвара Филипповна

Артемова Варвара Филипповна

Место рождения

Покров, Чехов, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Покров, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Артемов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Артемов Андрей Артемович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Артемова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Артемов Андрей Артемович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Артемова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Артемов Андрей Артемович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемов Андрей Артемович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Андрей Артемович

Смерть
1855
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close