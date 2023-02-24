Родичев Тимофей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Василий 1833
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксиния Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Родичев Константин Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Родичев Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Родичев Гаврил Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Матвеевна
Константиновка
Смерть
1851