Родичев Тимофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодичев Тимофей Васильев

Родичев Тимофей Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Василий 1833

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксиния Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Родичев Константин Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Родичев Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Родичев Гаврил Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Матвеевна

Константиновка
Смерть
1851
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close