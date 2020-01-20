Мердюков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мердюков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1959

Дата смерти

20.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1984

Сын: Мердюков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1988

Сын: Мердюков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна

Смерть
20.01.2020
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