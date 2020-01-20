Мердюков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1959
Дата смерти20.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1984
Сын: Мердюков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1988
Сын: Мердюков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мердюкова Мишкина Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2020