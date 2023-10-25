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Таскина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Дата смерти

20.03.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1813 по 1815 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

До 19.04.1859г - поселенка Назаровской волости д.Малоулуйской
Бракосочетание
19.04.1859 ст.

Муж: Таскин Василий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
У Василия Таскина - третий брак. В поручителях по жениху: Гавриил и Елиферий Демидовы Таскины
Смерть
20.03.1879 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
от старости, 42 года
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