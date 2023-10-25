Таскина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830 ст.
Дата смерти20.03.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
До 19.04.1859г - поселенка Назаровской волости д.Малоулуйской
Бракосочетание
19.04.1859 ст.
У Василия Таскина - третий брак. В поручителях по жениху: Гавриил и Елиферий Демидовы Таскины
Смерть
20.03.1879 ст.
от старости, 42 года