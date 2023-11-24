Кошелец Прокопий Дионисьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелец Прокопий Дионисьевич

Место рождения

Екатеринославская губ. Мариупольский уезд Сретенская волость с.Крестовское

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кошелец Дионисий Максимович

Мать: Ефросинья Артемовна

Екатеринославская губ. Мариупольский уезд Сретенская волость с.Крестовское
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошелец Прокопий Прокопьевич

Мать ребёнка: Лукерья Осиповна

Екатеринославская губерния Мариупольский уезд с.Крестовское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Осиповна

Смерть
Неизвестно
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