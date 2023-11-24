Кошелец Прокопий Дионисьевич
Место рожденияЕкатеринославская губ. Мариупольский уезд Сретенская волость с.Крестовское
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кошелец Дионисий Максимович
Мать: Ефросинья Артемовна
Екатеринославская губ. Мариупольский уезд Сретенская волость с.Крестовское
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кошелец Прокопий Прокопьевич
Мать ребёнка: Лукерья Осиповна
Екатеринославская губерния Мариупольский уезд с.Крестовское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Осиповна
Смерть
Неизвестно