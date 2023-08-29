Хохолина (Свистова) Зоя Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свистов Вениамин
Мать: Свистова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохолин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Хохолин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Хохолин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушкова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Хохолин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохолин Николай
Смерть
Неизвестно
Зебляки, Шарьинский муниципальный район, Костромская область