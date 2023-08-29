Хохолина (Свистова) Зоя Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохолина (Свистова) Зоя Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свистов Вениамин

Мать: Свистова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохолин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Хохолин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тазетдинова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Хохолин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушкова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Хохолин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохолин Николай

Смерть
Неизвестно
Зебляки, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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