Широков Естифей Иванов
Место рожденияпоч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1736
Отец: Широков Иван Мартынов
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Широков Патракей Естифеев
Мать ребёнка: Широкова Степанида Моисеева
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762