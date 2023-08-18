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Широков Естифей Иванов

Место рождения

поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Широков Иван Мартынов

Мать: Широкова Лукерья Герасимова

поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Широков Патракей Естифеев

Мать ребёнка: Широкова Степанида Моисеева

поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Степанида Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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