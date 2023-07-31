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Голубкин Виталий Андреевич
Голубкин Виталий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1992
Пол
Мужской
Отец
Голубкин Андрей Михайлович
1968 г.р.
Мать
Полушкина Наталья Алексеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1992
Отец:
Голубкин Андрей Михайлович
Мать:
Полушкина Наталья Алексеевна
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