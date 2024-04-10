Ерегина Татьяна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: (Ерегина) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: (Ерегина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Ерегин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
19.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Сын: Ерегин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: (Ерегина) Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
27.08.1918 ст.
Дочь: (Ерегина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович
выписка из метрической книги
Смерть
Неизвестно