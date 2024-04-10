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Ерегина Татьяна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: (Ерегина) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: (Ерегина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Ерегин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1905 ст.

Сын: Ерегин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Сын: Ерегин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: (Ерегина) Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Сын: Ерегин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Ерегин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1918 ст.

Дочь: (Ерегина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ерегин Василий Абрамович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
выписка из метрической книги
Смерть
Неизвестно

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