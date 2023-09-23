Малиновская (Амосова) Устиния Сергеевна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1880 ст.
Сын: Малиновский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.
Дочь: Малиновская Макрина Сергеевна
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.
Дочь: Семёнова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Дочь: Малиновская Христиния Сергеевна
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1901 ст.
Сын: Малиновский Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно