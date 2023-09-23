Малиновская (Амосова) Устиния Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Амосова) Устиния Сергеевна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1880 ст.

Сын: Малиновский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.

Дочь: Малиновская Макрина Сергеевна

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.

Дочь: Семёнова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Дочь: Малиновская Христиния Сергеевна

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1901 ст.

Сын: Малиновский Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Сергей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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