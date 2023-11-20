Wilde Theodor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wilde Theodor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Wilde Gustav

Мать: Abraham Amelia

Смерть
1989
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