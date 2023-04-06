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Лапаева Марья Петрова

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Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Елена Кириллова

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Кирилл (Ланычев)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Лапаев (лапав) Дмитрий Кириллов

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Кирилл (Ланычев)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (лапав) Кирилл (Ланычев)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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