Спектор Моисей (Мошка) Абрамович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Спектор Моисей (Мошка) Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1886 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спектор Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

п. Мурованые Куриловцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бронфман (Спектор) Лейба (Люба Лыба) (Люба, Лыба) Мошковна

Мать ребёнка: не указана

Винницкая область, Украина
Смерть
Неизвестно

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