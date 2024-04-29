Спектор Моисей (Мошка) Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спектор Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
п. Мурованые Куриловцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бронфман (Спектор) Лейба (Люба Лыба) (Люба, Лыба) Мошковна
Мать ребёнка: не указана
Винницкая область, Украина
Смерть
Неизвестно