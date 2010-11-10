Сильникова (Углова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСильникова (Углова) Елена

Сильникова (Углова) Елена

avatar

Место рождения

СССР

Дата рождения

15.09.1934

Дата смерти

10.11.2010

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1934

Отец: Углов Федор Григорьевич

Мать: Углов Вера Михайловна

СССР
Рождение ребёнка
03.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сильников Владимир

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сильников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сильников Владимир

Смерть
10.11.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург