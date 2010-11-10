Сильникова (Углова) Елена
Место рожденияСССР
Дата рождения15.09.1934
Дата смерти10.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1934
Отец: Углов Федор Григорьевич
Мать: Углов Вера Михайловна
СССР
Рождение ребёнка
03.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сильников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сильников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сильников Владимир
Смерть
10.11.2010