Гетманчук Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1961
Дочь: Гетманчук Елена Михайловна
Мать ребёнка: Гетманчук Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудницкая Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Гетманчук Нина Григорьевна
Смерть
Неизвестно