Гетманчук Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманчук Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1961

Дочь: Гетманчук Елена Михайловна

Мать ребёнка: Гетманчук Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудницкая Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Гетманчук Нина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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