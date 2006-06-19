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Голубева Екатерина Сергеевна
Голубева Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.2006
Пол
Женский
Отец
Голубева Сергей Николаевич
1954 г.р.
Мать
Стребкова Наталья Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2006
Отец:
Голубева Сергей Николаевич
Мать:
Стребкова Наталья Викторовна
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