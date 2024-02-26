Писцов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Писцов Тимофей Акимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1890
Мать ребёнка: Писцова Наталия Николаевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно