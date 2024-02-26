Писцов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писцов Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писцов Тимофей Акимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1890

Сын: Писцов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Писцова Наталия Николаевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писцова Наталия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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