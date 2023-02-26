Кононыхина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононыхина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1879 ст.

Дата смерти

21.07.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1879 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Меланья Максимовна

Смерть
21.07.1880 ст.
В метрической книге той же церкви за 1880 год имеется актовая запись № 53 от 23 июля о смерти 21 июля у того же села государственного крестьянина Василия Архипова Кононыхинаи дочери Анны 1 ½ года от л... Показать все
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