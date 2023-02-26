Кононыхина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1879 ст.
Дата смерти21.07.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1879 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Меланья Максимовна
Смерть
21.07.1880 ст.
В метрической книге той же церкви за 1880 год имеется актовая запись № 53 от 23 июля о смерти 21 июля у того же села государственного крестьянина Василия Архипова Кононыхинаи дочери Анны 1 ½ года от л... Показать все