Мандрыка Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1889
Дата смертиОколо ?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1889
Образование
01.09.1897
Образовательное учреждение: Гимназия Специальность: общее образование
Образование
С 05.08.1909 по 02.05.1912
Киев, Киевский уезд
Образовательное учреждение: Морская высшая школа Специальность: обучение офицеров-аспирантов Окончил с отличием, присвоено звание лейтенант.
Военная служба
24.05.1912
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: лейтенант Командирован на линейный корабль "Пантелеймон".
Военная служба
05.10.1912
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант 15.10.1912 командир рулевой команды.
Военная служба
12.11.1912
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Награждён светло-бронзовой медалью св. Владимира в память 100-летия войны 1812 г.
Военная служба
01.03.1913
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Награждён светло-бронзовой медалью в честь 300-летнего юбилея царствования дома Романовых.
Военная служба
14.01.1914
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Командирован в призывную команду.
Военная служба
01.04.1914
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Назначен командиром рулевой команды линейного корабля «Пантелеймон».
Бракосочетание
16.04.1914
По первому браку фамилия Мандрыка.
Военная служба
06.11.1914
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Назначен командиром рулевой команды линейного корабля "Евстафий".
Военная служба
24.12.1914
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Участвовал в сражении в Чёрном море с крейсерами «Хамидия» и «Бреслау».
Военная служба
15.05.1915
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Награждён орденом св. Анны 4 класса с надписью «за храбрость» приказом № 472.
Военная служба
24.06.1915
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Командирован на линейный корабль "Императрица Мария" в артиллерийскую команду.
Военная служба
26.09.1915
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Переведён командиром рулевой команды линейного корабля "Императрица Екатерина Великая".
Военная служба
28.02.1916
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: старший лейтенант Награждён светло-бронзовой медалью в честь 200-летия сражения при Гангуте.
Военная служба
10.04.1916
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант
Военная служба
10.04.1916
Адьютант военной комендатуры. 11.09.1916 старший офицер военной комендатуры. 27.09.1916 вице-губернатор г. Мариуполя.
Военная служба
12.06.1916
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Назначен адьютантом военной комендатуры города Мариуполя.
Военная служба
11.09.1916
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Назначен старшим офицером военной комендатуры города Мариуполя.
Военная служба
27.09.1916
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Назначен вице-губернатором города Мариуполя.
Военная служба
25.02.1917
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Ревизор крейсера "Адмирал Нахимов".
Военная служба
08.10.1917
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Командирован на офицерские навигационные курсы.
Военная служба
11.11.1917
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Командирован на флагманский крейсер «Румыния» старшим навигационным офицером.
Развод
1917
Детей не было.
Военная служба
16.01.1918
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Командирован на крейсер «Адмирал Нахимов» старшим навигационным офицером.
Военная служба
25.05.1918
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Зачислен в резерв Украинского флота.
Военная служба
10.10.1918
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Назначен заместителем руководителя матросского военно-морского штаба.
Военная служба
01.01.1919
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Комендант комендатуры и старший офицер военно-морского штаба.
Военная служба
10.03.1919
Станислав, Краснопольский район, Могилёвская область
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Командирован в Станиславов и назначен командиром морского соединения.
Военная служба
06.04.1919
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-лейтенант Командирован в Морской Регистр.
Военная служба
18.04.1919
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-корвета
Военная служба
16.05.1919
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-корвета Назначен комендантом Морского регистра.
Военная служба
01.07.1919
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-корвета Комендант комендатуры и старший офицер военно-морского штаба.
Военная служба
01.01.1921
Род войск: Черноморский военно-морской флот Воинское звание: капитан-корвета Последняя запись о службе в послужном списке неразборчива.
Эмиграция
?.06.1921
Калиш, Германия
Откуда: Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя Ушёл на корабле нелегально в Константинополь, потом в Германию.
Бракосочетание
29.01.1922
Калиш, Германия
Второй брак мужа.
Рождение ребёнка
30.06.1923
Сын: Мандрыка Владимир Константинович
Мать ребёнка: Мандрыка Зинаида Леонидовна
Калиш, Германия
Wladimir от второго брака.
Рождение ребёнка
06.09.1925
Сын: Мандрыка Евгений Константинович
Мать ребёнка: Мандрыка Зинаида Леонидовна
Калиш, Германия
Eugenius от второго брака.
Работа или профессия
Неизвестно
офицер Черноморского военно-морского флота
Место жительства
Неизвестно
Калиш, Германия
Смерть
Около ?.03.1942
Поехал из Германии в Ялту к родственникам, но по дороге прихватило сердце. Доехал ли неизвестно.