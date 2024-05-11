посёлок Станислав, Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Станислав

Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Краснопольская волость
29Фол. Станиславов (Трубильня тож)торговойколодцедв. В. Я. Ловровой, прав. 175Краснопол. прав. 11833

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Краснопольский район, Турьевский сельсовет
п Станислав30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Краснопольский район, Турьевской сельсовет
п. Станислав27

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