Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Михайлович
Смерть
Неизвестно