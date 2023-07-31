Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Михайлович

Смерть
Неизвестно