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Дудина Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Дмитрей Стафеевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Дудин Василей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрей Стафеевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Дудина) Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудин Дмитрей Стафеевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дудин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрей Стафеевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Дудин Евдоким Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрей Стафеевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

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