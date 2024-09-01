Дудина Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Дудин Дмитрей Стафеевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Дудина) Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудин Дмитрей Стафеевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Дудин Дмитрей Стафеевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Дудин Дмитрей Стафеевич