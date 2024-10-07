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Кичев Пётр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.05.1799 ст.

Жена: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 137, Л.203об.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кичев Василий Петрович

Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Кичева) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Кичева) Мария Петровна

Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кичев Иван Петрович

Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кичев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Кичева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Кичева) Акилина Петровна

Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кичев Даниил Петрович

Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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