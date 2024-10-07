Кичев Пётр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.05.1799 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 137, Л.203об.
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Кичева) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Кичева) Мария Петровна
Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кичев Иван Петрович
Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Кичева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Кичева) Акилина Петровна
Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Кичева (Новогородова) Варвара Агафоновна
Смерть
Неизвестно