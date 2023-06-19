Моисеева (Путятина) Матрена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Путятин Федор Петрович
Мать: Путятина Анисья Павловна
Бракосочетание
05.02.1800
Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1800 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно