Моисеева (Путятина) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Путятина) Матрена Федоровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Путятин Федор Петрович

Мать: Путятина Анисья Павловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
05.02.1800

Муж: Моисеев Иван Ермолаевич

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1800 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно