Лепшин Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепшин Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1995

Отец: Лепшин Андрей Николаевич

Мать: Лепшина Светлана Петровна

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