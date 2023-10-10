(Калафат) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Калафат Илья
Военная служба
14.10.1941
Место службы: ХППГ 217 ПЭП 171 28 А 1 УкрФ Время поступления на службу: 14.10.1941г. Место призыва: Новочеркасский РВК. Воинское звание на момент награждения: ст. сержант медслужбы
Военная награда
1941
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно