Дрожжина Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжина Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрожжин Никита

Мать: Дрожжина Евдокия

Рождение ребёнка
04.07.1954

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Дрожжина Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лужнева Людмила

Мать ребёнка: Дрожжина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Валентина

Мать ребёнка: Дрожжина Мария

Смерть
Неизвестно
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