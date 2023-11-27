Дрожжина Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрожжин Никита
Мать: Дрожжина Евдокия
Рождение ребёнка
04.07.1954
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Дрожжина Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лужнева Людмила
Мать ребёнка: Дрожжина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Валентина
Мать ребёнка: Дрожжина Мария
Смерть
Неизвестно