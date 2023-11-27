Титова (Дрожжина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Дрожжина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрожжина Федор

Мать: Дрожжина Мария

Рождение ребёнка
08.08.1980

Дочь: Кочурина Алла

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
24.10.1995

Дочь: Алесандра

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурина Елена

Отец ребёнка: Титов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Александр

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