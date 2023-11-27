Титова (Дрожжина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрожжина Федор
Мать: Дрожжина Мария
Рождение ребёнка
08.08.1980
Дочь: Кочурина Алла
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
24.10.1995
Дочь: Алесандра
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурина Елена
Отец ребёнка: Титов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Александр