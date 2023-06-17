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Мазаева Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Мазаева Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Мазаев Борис Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазаева Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Мазаев Борис Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазаев Александр Борисович

Отец ребёнка: Мазаев Борис Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазаев Борис Федорович

Смерть
Неизвестно