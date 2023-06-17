Мазаева Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Мазаева Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Мазаев Борис Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазаева Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Мазаев Борис Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазаев Александр Борисович
Отец ребёнка: Мазаев Борис Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно