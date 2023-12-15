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Апрелев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1867

Отец: Апрелев Иван Семенович

Мать: Апрелева Марья Васильевна

Место жительства
1895
Изм.п 2 рота, 19
Изм.п 2 рота, 19
Место жительства
С 1896 по 1898
Серпуховская ул, 17
Серпуховская ул, 17
Рождение ребёнка
19.12.1903

Сын: Апрелев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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