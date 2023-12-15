Апрелев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1867
Отец: Апрелев Иван Семенович
Место жительства
1895
Изм.п 2 рота, 19
Изм.п 2 рота, 19
Место жительства
С 1896 по 1898
Серпуховская ул, 17
Серпуховская ул, 17
Рождение ребёнка
19.12.1903
Сын: Апрелев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно