Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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