Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно