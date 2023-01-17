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Лощилов Трофим

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Место рождения

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лощилов Петр Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Лощилова Ульяна Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лощилова Ольга Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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