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Иванова (Александрова) Елена Александровна

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.07.1912 или 08.07.1912

Дата смерти

18.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912 или 08.07.1912

Отец: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать: Спиридонова Христина Максимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Василия Максимова дочь Наталья
Бракосочетание
1933

Муж: Иванов Семен Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1934

Дочь: Луиза Семеновна

Отец ребёнка: Иванов Семен Иванович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
18.11.1945
33 года
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