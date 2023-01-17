Иванова (Александрова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения12.07.1912 или 08.07.1912
Дата смерти18.11.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912 или 08.07.1912
крестная у Василия Максимова дочь Наталья
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
08.05.1934
Дочь: Луиза Семеновна
Отец ребёнка: Иванов Семен Иванович
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
18.11.1945
33 года