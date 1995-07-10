Парников Михаил Алемарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парников Михаил Алемарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1995

Отец: Парников Алимар Алексеевич

Мать: Парникова Светлана Николаевна

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