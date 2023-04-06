Сляднев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
24.01.1896
Рождение ребёнка
23.02.1897
Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.09.1898
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.10.1899
Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.02.1901
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1903
Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.10.1918
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сляднева Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сляднева Анна Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно