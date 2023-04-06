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Сляднев Иван Михайлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сляднев Михаил Никанорович

Мать: Сляднева Феодосия Ефимовна

Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Сляднева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1897

Сын: Сляднев Иван Иванович

Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.09.1898

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Сляднев Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
22.02.1901

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Сляднев Семен Иванович

Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.10.1918

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сляднева Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сляднева Анна Романовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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