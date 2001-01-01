Колотов Иван Тимофеевич
Место рожденияд. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Бракосочетание
01.10.1839
Жена: Мухина Мария Гавриловна
Бракосочетание
01.10.1839 ст.
Жена: Мухина Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно