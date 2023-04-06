Зиньковский Поликарп Петрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1853
Дата смерти16.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1853
Бракосочетание
26.07.1881
Рождение ребёнка
08.09.1881
Сын: Зиньковский Аким Поликарпович
Мать ребёнка: Зиньковская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1883
Сын: Зиньковский Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Зиньковская Екатерина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1883
Причина смерти: чахотка