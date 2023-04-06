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Зиньковский Поликарп Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.02.1853

Дата смерти

16.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1853

Отец: Зиньковский Петр Григорьевич

Мать: Зиньковская Матрона Емельяновна

Бракосочетание
26.07.1881

Жена: Зиньковская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Зиньковский Аким Поликарпович

Мать ребёнка: Зиньковская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1883

Сын: Зиньковский Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Зиньковская Екатерина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1883
Причина смерти: чахотка
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