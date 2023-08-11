Антарес Азара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтарес Азара

Антарес Азара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антарес Армор

Мать: Антарес Гета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулес Сторге

Отец ребёнка: Меркулес Энсис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулес Эрос

Отец ребёнка: Меркулес Энсис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулес Агапе

Отец ребёнка: Меркулес Энсис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулес Энсис

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close