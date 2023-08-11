Антарес Азара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антарес Армор
Мать: Антарес Гета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулес Сторге
Отец ребёнка: Меркулес Энсис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулес Эрос
Отец ребёнка: Меркулес Энсис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулес Агапе
Отец ребёнка: Меркулес Энсис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркулес Энсис
Смерть
Неизвестно