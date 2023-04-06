Изотова (Гончаренко) Макрина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзотова (Гончаренко) Макрина Ивановна

Изотова (Гончаренко) Макрина Ивановна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1909

Муж: Изотов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
29.08.1910

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Изотов Иван Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Изотов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
06.09.1914

Сын: Изотов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Изотов Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close