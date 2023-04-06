Изотова (Гончаренко) Макрина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1909
Рождение ребёнка
29.08.1910
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Изотов Иван Никифорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Изотов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
06.09.1914
Отец ребёнка: Изотов Иван Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно